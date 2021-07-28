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Gaziantep'te depoda çıkan yangını soğutma çalışmaları sürüyor

28.07.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te depoda çıkan yangını soğutma çalışmaları sürüyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te dün tekne yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda çıkan ve ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangın sonrası oluşan hasar gün yüzüne çıktı.

Merkez Şahinbey ilçesi Sarısalkım Mahallesi'ndeki tekne yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri 54 araç ve 123 personel ile müdahale etti.

Siyah dumanların kenti kapladığı yangını, ekipler yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına aldı.

Deponun duvarlarını kırarak soğutma çalışmasına başlayan ekipler yaklaşık 16 saattir su, köpük ve kum ile yanan maddeleri soğutmaya çalışıyor.

Etrafında evlerin de bulunduğu 10 dönümlük alanda oluşan hasar ise günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı.

Depodaki tüm malzemelerin kullanılamaz hale geldiği ve bir evde de hasar oluştuğu görüldü.

Yangının çıkış sebebi ise itfaiye ve jandarma ekiplerinin raporu doğrultusunda ortaya çıkacak.

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