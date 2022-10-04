Gaziantep'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Feyzullah T. idaresindeki 54 AAT 513 plakalı gıda ürünleri yüklü tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep-Nurdağı Çakmak Mahallesi mevkisinde devrildi. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yolun üç şeridi bir süre tırdan savrulan gıda maddeleri nedeniyle trafiğe kapandı. Karayolları Müdürlüğü ekiplerince temizlenmesinin ardından yol trafiğe açıldı.

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