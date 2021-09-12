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Gaziantep'te devrilen traktörün altında kalan çocuk öldü

12.09.2021 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te devrilen traktörün altında kalan çocuk öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te devrilen traktörün altında kalan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Koçlu Mahallesi'nde Durdu Polat idaresindeki traktör devrildi.

Kazada traktörde bulunan sürücünün torunu Metin Polat (14) yaralandı.

Yakınları tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Polat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polat'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

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