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Gaziantep’te dilenen çocuklar toplandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 25.01.2020 14:08 | Son Güncelleme

Gaziantep’te polis ekipleri yaptıkları denetimlerde sokaklarda dilenerek ve satıcılık yaparak sürücülere rahatsız eden 9 çocuk hakkında işlem yaptıbGaziantep Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri, kent merkezindeki kale içi ile yakın çevresinde, şehir merkezindeki ana cadde ve kavşaklarda denetim yaparak, dilenen çocukları topladı.

Gaziantep’te polis ekipleri yaptıkları denetimlerde sokaklarda dilenerek ve satıcılık yaparak sürücülere rahatsız eden 9 çocuk hakkında işlem yaptıb
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri, kent merkezindeki kale içi ile yakın çevresinde, şehir merkezindeki ana cadde ve kavşaklarda denetim yaparak, dilenen çocukları topladı. Dilenerek ve satıcılık yaparak sürücülere, yayalara ve çevreye rahatsızlık veren 9 çocuk hakkında işlem yapan ekipler, 5 çocuğu sokaktan kurtararak, yurda yerleştirdi. Ekipler diğer 4 çocuğu ise ailelerine gerekli uyarı ve tebligatları yaparak, teslim etti.
Ayrıca 3 aileye Kabahatler Kanununun ilgili maddelerinden cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

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