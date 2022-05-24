Gaziantep'te dolandırıcılık ve tefecilik operasyonunda 8 kişi yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te dolandırıcılık ve kredi kartı POS tefeciliği operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, nitelikli dolandırıcılık, banka ve kredi kartlarını kötüye kullanma ile kredi kartı POS tefeciliği suçlamasıyla 6 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 23 bin 245 lira, 14 cep telefonu, 6 POS cihazı, 4 dizüstü bilgiyasayar, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 kart kopyalama cihazı ile çok sayıda banka kartı, kimlik belgesi ve doküman ele geçirildi.

Ayrıca 24 şüpheliye ait 177 banka hesabına el koyma işlemi başlatıldı.

Gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

