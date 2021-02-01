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Gaziantep'te elektrikli battaniyesi yanan yaşlı adam öldü

01.02.2021 21:52 | Son Güncelleme:
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Gaziantep'te elektrikli battaniyesi yanan yaşlı adam öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kullandığı elektrikli battaniyesi yanan yaşlı adam, dumandan zehirlenerek, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Merkez Şahinbey ilçesi Kurbanbaba Mahallesi'nde yalnız yaşayan 95 yaşındaki Hasan Yavuz kullandığı elektrikli battaniyede küçük çaplı yangın çıktı.

Dumanı fark eden komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumandan zehirlendiği değerlendirilen yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerindeki incelemenin arından Yavuz'un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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