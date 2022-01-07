Gaziantep'te eşi tarafından bıçaklanan 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan 3 çocuk annesi kadın yaşamını yitirdi.

Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yaşayan Nurettin K. (45) ile eşi Nurcan K. (40), sabaha karşı henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Nurettin K, eşini bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan kadın müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Nurcan K'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Zanlı Nurettin K. gözaltına alındı.

