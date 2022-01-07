Gaziantep'te eşi tarafından bıçaklanan 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan 3 çocuk annesi kadın yaşamını yitirdi.
Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yaşayan Nurettin K. (45) ile eşi Nurcan K. (40), sabaha karşı henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Nurettin K, eşini bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan kadın müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Nurcan K'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Zanlı Nurettin K. gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz