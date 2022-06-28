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Gaziantep'te eşi ve 2 çocuğunu silahla rehin alan ve yakalanan kişi sınır dışı edilecek

28.06.2022 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te eşi ve 2 çocuğunu silahla rehin alan ve yakalanan kişi sınır dışı edilecek

Gaziantep'te eşi ve 2 çocuğunu silahla rehin alan ve yakalanan kişi sınır dışı edilecek

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde eşi ve 2 çocuğunu silahla rehin aldıktan sonra ikna edilerek gözaltına alınan Irak uyruklu kişinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

Pınarbaşı Mahallesi'ndeki evinde dün bıçak ve pompalı tüfekle eşi ve 2 çocuğunu rehin aldıktan sonra Kaymakam Mustafa Anteplioğlu'nun yaklaşık 2,5 saat süren çabasının ardından ikna edilerek, gözaltına alınan Rami Arap, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan Arap'ın deport edilmesine karar verildi.

Arap'ın mahkemedeki ifadesinde, bir grup tarafından tehdit edildiğini öne sürerek, bu nedenle polisin dikkatini çekmek için bu eylemi gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, eşi ve 2 çocuğunu elindeki silahla rehin alıp, bıçakla kendisine zarar veren Irak uyruklu Rami Arap ikna edilmiş, gözaltına alınmıştı. Arap'ın eşi ve çocukları ise yakınlarına teslim edilmişti.

Gaziantep'te eşi ve 2 çocuğunu silahla rehin alan ve yakalanan kişi sınır dışı edilecek

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