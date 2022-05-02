Gaziantep'te eşini yaralayan doktor intihar etti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir doktor, meslektaşı olan eşini yaraladıktan sonra intihar etti.
Özel bir hastanede dahiliye uzmanı olarak görev yapan B.İ.S, Şahinbey ilçesindeki bir bağ evinde henüz bilinmeyen bir nedenle meslektaşı olan eşi M.S, ile tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine B.İ.S, tabancayla eşini ayağından yaraladıktan sonra intihar etti.
Özel bir hastanede tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
B.İ.S'nin cesedi ise Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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