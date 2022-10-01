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Gaziantep'te eve düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü

01.10.2022 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te eve düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda, anne ve oğlu öldü, gelinle 2 torun yaralandı.

Kırsal Kartal Mahallesi'ndeki Yılmazer ailesine ait eve kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Evin bahçesinde oturan anne Fatma Yılmazer ile oğlu Cebrail Yılmazer'in (30) hayatını kaybettiği saldırıda, gelin Pınar (25) ile torunlar Ayaz ve Irmak yaralandı.

Yaralı 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olaydan sonra kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Gaziantep Nurdağı silahlı kavga

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