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Gaziantep'te FETÖ üyesi hükümlü yakalandı

22.08.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te FETÖ üyesi hükümlü yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ile örgüt mensuplarının yakalanması için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.Y'ı yakaladı.

Hükümlü adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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