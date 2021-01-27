Gaziantep'te fuhuş operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te fuhuş operasyonunda 11'i kadın 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesi Kızılhisar ve Beştepe mahallelerinde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 7 adrese düzenlenen operasyonda 11'i kadın 15 şüpheli yakalandı.

Ekiplerce fuhuş yapıldığı tespit edilen 7 konut ise mühürlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü hakkında adli işlem yapılarak para cezası uygulandı.

"Fuhşa aracılık ve teşvik" suçlamasıyla 60 bin 150 lira idari para cezası verilen M.D. ile Ö.F.T. adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

