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Gaziantep'te gasp iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

24.09.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te gasp iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir kişinin para ve cep telefonunu gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Umut Mahallesi'nde bir kişinin para ve cep telefonunun gasbedilmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, olayı gerçekleştirdiğini tespit ettiği ve çok sayıda suç kayıtları bulunan T.C.A, M.Y. ve A.A'yı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Gaziantep gasp cep telefonu

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