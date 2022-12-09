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Gaziantep'te gazete sahibine silahlı saldırıyla ilgili davanın yeniden görülmesine başlandı

09.12.2022 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te, 4 yıl önce yerel bir gazetenin imtiyaz sahibine yönelik silahlı saldırıyla ilgili 6 sanığın, verilen mahkumiyet kararlarının yeni soruşturma kapsamında bozulmasıyla yeniden yargılanmalarına başlandı.

  1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Sadık Onur M, Selçuk Y, İrfan G, Yılmaz Y, Mahmut P. ile bu sanıkları azmettirdiği iddiasıyla hakkında dava açılan ve bu dosyayla birleştirilen Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim A. ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı dosyada birçok farklı ifadesi bulunduğunu belirttiği Selçuk Y'ye, kendisinin ifadesiyle yeni bir soruşturma açıldığını hatırlatarak söz hakkı verdi.

Tutuklu sanık Selçuk Y, müşteki avukatının kendisini defalarca ziyaret ederek, Sadık Onur M. ve İbrahim A. aleyhine ifade vermesi yönünde baskı yaptığını öne sürdü.

Yerel gazete sahibi Mahmut Ö'nün vurulmasını kendisinin sağladığını belirten Selçuk Y, Mahmut Ö'nün gazetesinde uygunsuz şeyler gördükten sonra bu işi yapmaya karar verdiğini ancak yaralamak istediklerini iddia etti.

Öldürme kastıyla hareket etmediklerini ancak bu suçtan ceza aldığını savunan Selçuk Y, yargılama aşamasında karar verilmeden bir hafta önce Sadık Onur M. ve İbrahim A. aleyhine ifade vermeye ikna edilmeye çalışıldığını öne sürdü.

Selçuk Y, ikinci soruşturmaya konu olan ifadelerinin tamamen gerçek dışı olduğunu kaydetti.

Bu arada, sanık Selçuk Y'nin avukatlarından M.U, müvekkiliyle gece görüştüğünü ve farklı şekilde ifade vereceği konusunda görüştüklerini ancak bundan daha farklı bir ifade verdiği için müdafilikten istifa ettiğini söyleyerek salondan ayrıldı.

Sanık Selçuk Y, "Son gün buraya çıkana kadar avukatlarım da ne söyleyeceğimi bilmiyordu, bugün her şeyi anlatmaya karar verdim." ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık İbrahim A. ise 164 gündür hiç tanımadığı bir kişinin ifadesinden dolayı tutuklu olduğunu savunarak, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Sanık Mahmut P. de önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "İbrahim A. ile görüştüysem, tanıyorsam, çocuklarımın ölüsünü kucağıma alayım. Selçuk Y'ye bu şekilde ifade verdirenleri kim öğrettiyse aynı şeyi onlar yaşasın." dedi.

Bunun üzerine mahkeme başkanı beddua etmemesi konusunda sanığı uyardı.

Sanık daha sonra yaşanan olaylarla hiçbir ilgisinin olmadığını iddia etti.

Mahkeme başkanı, Selçuk Y. ve Mahmut P'ye aralarındaki mesajlaşmaya ilişkin dosyada yer alan dijital inceleme raporuyla ilgili sorular yöneltti. Sanıklar, müştekinin vurulduğu gün "tamam" anlamına gelen işaretin neden atıldığını hatırlamadıklarını iddia etti.

Duruşma yarın devam edecek.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Yerel gazete imtiyaz sahibi Mahmut Ö’nün, 27 Nisan 2018'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıyla ilgili 4. Ağır Ceza Mahkemesince 19 Nisan 2021'de görülen karar duruşmasında, Sadık Onur M. ve Selçuk Y'ye, "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan 20'şer yıl, aynı suçtan sanıklar İrfan G. ve Yılmaz D'ye 16 yıl 8'er ay hapis cezası verilmişti.

"Suçluya yardım" suçundan 10 ay hapis cezası alan ve tutuksuz yargılanan Mahmut P. ile İbrahim A. ise saldırıyla bağlantısı olduğu iddiasıyla 28 Haziran'da tutuklanmıştı.

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