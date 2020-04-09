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Gaziantep'te güvercin ve iş yeri hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 09.04.2020 17:22 | Son Güncelleme

Hırsızlık anları güvenlik kamerasınca kaydedildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, güvercin ve bir iş yerinden çeşitli malzemeler çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Şahinbey ilçesinde güvercin ve iş yerinden hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başattı.

Ekipler, güvenlik kamerasından kimliklerini tespit ettiği 3 zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, zanlıların bir güvercin kafesinden ve bir iş yerinden hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Güvenlik Kamerası Hırsızlık

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