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Gaziantep'te hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü

19.06.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hafif ticari aracın çarptığı çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Dün, Şahinbey ilçesi Saçaklı Mahallesi Özdemirbey Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Ella Ahmed'e (12) plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen hafif ticari araç çarptı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Dr. Ersin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmed, müdahaleye rağmen bu sabah yaşamını yitirdi.

Çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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