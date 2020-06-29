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Gaziantep'te hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 29.06.2020 10:58 | Son Güncelleme

Gaziantep'te hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari araç ile limon yüklü kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mehmet Ü'nün (34) kullandığı 02 LH 117 plakalı hafif ticari araç Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Nurdağı-Gaziantep Noğaylar Mahallesi mevkisinde Mustafa B. (56) yönetimindeki 27 ACP 923 plakalı limon yüklü kamyonetle çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ayakta tedavi edilirken, araçlarda bulunan Bedrettin A. ve Rabia Ü. 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Etrafa saçılan limon ve kasalar nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol ise Nurdağı Belediyesi ekiplerinin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

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