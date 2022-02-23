Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 10 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 28 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentteki 23 hırsızlık olayının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

28 şüpheliyi yakalayan ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramada muhtelif çalıntı malzemeler ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 28 zanlıdan 10'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 16 şüpheli adli kontrol şartıyla, ikisi ise savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



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