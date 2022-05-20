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Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı

20.05.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 hırsızlık olayının faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarına karışan 28 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 28 zanlıdan 7'si tutuklandı, 21'i serbest bırakıldı.

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