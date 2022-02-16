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Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 6 zanlı tutuklandı

16.02.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 6 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 19 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde 21 hırsızlık olayını gerçekleştiren 19 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından 19 şüpheli suçüstü yakalandı. Adreslerdeki aramada ise çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 zanlıdan 6'sı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlılardan 3'ü adli kontrol şartıyla diğer 10 zanlı ise savcılık işleminin ardından serbest bırakıldı.

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