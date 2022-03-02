YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı

02.03.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 27 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ile Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı tarihlerde 24 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen 27 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından adreslere düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, zanlılardan 8'i adli kontrol şartıyla 11'i ise savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Ağrı kesicili yatak kumaşı" laboratuvar testlerinden başarıyla geçti"Ağrı kesicili yatak kumaşı" laboratuvar testlerinden başarıyla geçti
Mersin merkezli FETÖ operasyonunda Tokat'ta bir astsubay gözaltına alındıMersin merkezli FETÖ operasyonunda Tokat'ta bir astsubay gözaltına alındı
HSK, 2 savcıyı FETÖ nedeniyle meslekten ihraç ettiHSK, 2 savcıyı FETÖ nedeniyle meslekten ihraç etti
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 2 Mart Çarşamba

İmsak
05:34
Sabah
06:54
Öğle
12:48
İkindi
16:00
Akşam
18:32
Yatsı
19:46
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Canlı yayını siren sesleri böldü! Stüdyodakiler buz kesti

Canlı yayını siren sesleri böldü! Stüdyodakiler buz kesti

Covid geçirenlerin saçını çıkaracak mucize karışım

Covid geçirenlerin saçını çıkaracak mucize karışım

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Daha sert ve güçlü olmak için: Kahve için, esneyin...

Daha sert ve güçlü olmak için: Kahve için, esneyin...

Ukraynalı asker "Allahu Ekber" diyerek ateşledi! Olay oldu

Ukraynalı asker "Allahu Ekber" diyerek ateşledi! Olay oldu

Evde hızlı kahvaltı hazırlamak isteyenler için günlük pratik öneriler

Evde hızlı kahvaltı hazırlamak isteyenler için günlük pratik öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.