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Gaziantep'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

AA AA
25.03.2024 07:49
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Gaziantep'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Halil Koca (66) yönetimindeki 27 ACN 009 plakalı otomobil, Gaziantep- Nurdağı kara yolunun 7. kilometresinde, karşı yönden gelen Uğur Arslan (44) idaresindeki 38 SA 172 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Arslan ve araçta yolcu olarak bulunan Ahmet Aslan olay yerinde hayatını kaybetti.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Araçlarda yolcu olarak bulunan yaralılardan Fatma Koca, Esra Koca ve Ramazan Tosun ile kimliği belirlenemeyen 2 kişi sağlık ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Nurdağı kaza ölü

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