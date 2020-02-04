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Gaziantep’te internet kafeler denetlendi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 04.02.2020 11:25 | Son Güncelleme

Gaziantep’te Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çok sayıda internet kafe ve oyun salonu denetlendi.Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ocak ayı içerisinde internet kafelere yönelik çalışma yapıldı.

Gaziantep’te Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çok sayıda internet kafe ve oyun salonu denetlendi.
Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ocak ayı içerisinde internet kafelere yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda 180 internet kafe, 27 oyun salonu, 59 tekel bayi yasal ve idari mevzuatlara uygun şekilde denetlendi.
Yapılan denetimlerde 2 bin 449 şahsın GBT sorgusu yapılmış, 10 internet kafe, 2 playstation, 1 tekel bayi, 6 market ve kuru yemiş bayi hakkında yasal ve idari mevzuatlara aykırılıktan dolay idari işlem uygulandı.

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