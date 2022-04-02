Gaziantep'te iş yerindeki tüp patlaması güvenlik kamerasında

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir iş yerinde büyük çapta hasara yol açan tüp patlaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mevlana Mahallesi'ndeki bir restoranda 1 Nisan gecesi meydana gelen, 2 kişinin yaralandığı, 50 iş yeri, 30 konut ve 4 araçta hasara neden olan patlamaya ilişkin hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

Sanayi tipi tüplerin patlaması, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, patlama anı ve yol açtığı hasarın bir kısmı yer alıyor.

