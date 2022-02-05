Gaziantep'te kablo çalan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te elektrik kablosu çalan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen kablo hırsızlığı olayının zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda soruşturma yürüten ekipler, kimliğini belirlediği 5 şüpheliyi kablo çalarken suçüstü yakaladı.

Bir zanlının üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyete götürülen zanlıların işlemleri devam ediyor.



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