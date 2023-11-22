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Gaziantep’te kaçak sigara operasyonu: 3 gözaltı

22.11.2023 11:12 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te 3 ikamet ve 4 iş yerinde yapılan aramalarda, 85 bin adet sigara kağıdı, 80 bin 460 adet makaron, 412 kilogram kıyılmış tütün, 135 adet puro, 90 paket sigara, 59 adet elektronik sigara ve likiti, 53,8 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Gaziantep’te kaçak sigara operasyonu: 3 gözaltı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, sigara kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Kasım 2023 tarihinde 3 ikamet ve 4 iş yerine baskın düzenledi. Aramalarda, 85 bin adet sigara kağıdı, 80 bin 460 adet makaron, 412 kilogram kıyılmış tütün, 135 adet puro, 90 paket sigara, 59 adet elektronik sigara ve likiti, 53,8 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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