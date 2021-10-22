Gaziantep'te kamyonetle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yumurta yüklü kamyonetle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İslahiye-Nurdağı kara yolu Göltepe Mahallesi mevkisinde, Hasan Hüseyin S. (41) yönetimindeki 27 EB 153 plakalı yumurta yüklü kamyonet ile aynı yöne giden Yılmaz Ç'nin (56) kullandığı 33 DIL 71 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobildeki yolcular Fatma G. (59) ile Zeynep Ç. (52) ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonetteki yumurtalar da zarar gördü.



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