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Gaziantep'te kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü

12.01.2022 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Mevlüt O. (60) yönetimindeki 65 BC 304 plakalı kamyon, Nurdağı-İslahiye kara yolunun Yeni Mahalle mevkisinde Emine Tüncer (48) idaresindeki 33 U 4317 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Emine Tüncer olay yerinde hayatını kaybetti.

Tüncer'in cenazesi Nurdağı Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

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