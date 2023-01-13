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Gaziantep'te kapkaç yöntemiyle cep telefonu çalan 2 zanlı tutuklandı

13.01.2023 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te bir kişinin elindeki telefonu kapkaç yöntemiyle çalan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yürüyen bir kişinin elindeki cep telefonunun motosikletli 2 zanlı tarafından çalınması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığı gerçekleştiren R.K. ve A.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

Emniyet tarafından paylaşılan görüntülerde, motosikletteki 2 şüphelinin mahallede yürüyen kişinin telefonunu çaldıktan sonra kaçması, mağdurun zanlıların arkasından koşması yer alıyor.

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Gaziantep kapkaç

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