Gaziantep'te kapkaç yöntemiyle cep telefonu çalan 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yürüyen bir kişinin elindeki cep telefonunun motosikletli 2 zanlı tarafından çalınması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığı gerçekleştiren R.K. ve A.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

Emniyet tarafından paylaşılan görüntülerde, motosikletteki 2 şüphelinin mahallede yürüyen kişinin telefonunu çaldıktan sonra kaçması, mağdurun zanlıların arkasından koşması yer alıyor.

