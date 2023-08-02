YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Gaziantep’te kontrollü yıkım çalışmaları sürüyor

Gaziantep’te kontrollü yıkım çalışmaları sürüyor

02.08.2023 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremin ardından Gaziantep’te ağır hasar gören binaların yıkım çalışması sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda ağır hasarlı olarak tespit edilen ve acil yıkım kararı verilen binalardayıkım çalışmaları yürütülüyor. Gaziantep’te trafiğin en işlek olduğu caddelerden olan Fevzi Çakmak Bulvarında depremde ağır hasar alan 2 binanın yıkımı, alınan geniş güvenlik tedbirleri arasında gerçekleştirildi.

“ŞEHİR İÇİNDE YIKIM ORTALAMA 4 AY SÜRECEK”

Şehir genelinde yıkımların başladığını ve ortalama 4 ay gibi bir süre içerisinde bitireceklerini belirten yıkım sorumlusu Bozbeyli Eşme, “Yaklaşık 10 gündür buradayız ve 20 günlük bir çalışmamız mevcut. Şu anda normal ve sorunsuz gidiyor. Vatandaşlara zarar vermeden, etraftaki binalara zarar vermeden devam ediyoruz. Şu an çok şükür bir sıkıntımız yok. 2. Bina yıkımını yapıyoruz, yaklaşık 20 binaya yakın şehir içinde yıkımımız olacak ve ortalama 3-4 ay sürer” dedi.

“RİSKLİ ALANDA GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ İLE YIKIM DEVAM EDİYOR”

İşlek cadde de yıkımı devam eden binalarda ince çalışmalar ile bina yıkımını tamamlayacaklarını ve enkaz yığınlarını güvenli şekilde kaldırdıklarını belirten Eşme, “Şu anda Gaziantep’in en işlek caddelerinden bir tanesi Fevzi Çakmak Bulvarı burası, trafik yönünden çok yoğun ve işlek olan bir yer. Trafiğin önlemini aldık, trafik sorunumuzu hallettik trafikteki araçlara ve insanlara zarar vermeden ince bir çalışma ile yıkıyoruz. Yıkım sonucu çıkan enkaz yığınlarını ise hafriyat araçları ile toplayarak atık alanına götürüyoruz” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞLARIMIZA YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Yıkım alanında çok sayıda personel ile vatandaşların güven içerisinde yaşamaları için ellerinden geleni yaptıklarını ve ses için halkın anlayış göstermesini rica eden Eşme, “Şu anda sahamızda 15 personel, 5 kamyon,4 adet iş makinası şu anda burada faaliyet gösteriyor. Vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. İster istemez ses ve gürültü sıkıntısı oluyor onu da birkaç gün içerisinde çözeceğiz. Halkımıza elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz. İnşallah bizi anlayışla karşılarlar” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüksekova’da vatandaşlar artan kiralardan şikayetçiYüksekova’da vatandaşlar artan kiralardan şikayetçi
Kilometrelerce yol gidip aldığı cip, dönüş yolunda yandıKilometrelerce yol gidip aldığı cip, dönüş yolunda yandı
Mecliste tartışma başladı, başkanın makam odasında yumruklar konuştuMecliste tartışma başladı, başkanın makam odasında yumruklar konuştu
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 3 Ağustos Perşembe

İmsak
03:55
Sabah
05:30
Öğle
12:44
İkindi
16:32
Akşam
19:47
Yatsı
21:15

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler 3 Ağustos Perşembe

Su eczanesi
Elbistan
Emniyet eczanesi
Afsin
Hazal eczanesi
Pazarcik
Fatih eczanesi
Turkoglu
Deva eczanesi
Cagliyancerit
Ekinözü eczanesi
Ekinozu
Kent eczanesi
Andirin
Tümünü Göster
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Açlıktan ölmüştü! İşte vegan fenomenin son paylaşımı

Açlıktan ölmüştü! İşte vegan fenomenin son paylaşımı

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Eski sevgilisini adım adım takip edip...

Eski sevgilisini adım adım takip edip...

14 yıl boyunca her gün işkence gördü! “1000 kez tecavüze uğradım”

14 yıl boyunca her gün işkence gördü! “1000 kez tecavüze uğradım”

Rahatlığına hayran kalacağınız Jack Jones boxer setinde büyük fırsat

Rahatlığına hayran kalacağınız Jack Jones boxer setinde büyük fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.