Gaziantep’te korona virüs fırsatçılarına göz açtırılmıyor

Gaziantep’te korana virüs (covid-19) salgını nedeniyle maske, kolonya ve yiyecek fiyatlarının artışı ile fırsatçılığı engellemek için denetimleri sıklaştırdı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından ‘pandemi’ yani bölgesel olmaktan çıkmış küresel anlamda etkisini gösteren salgın olarak adlandırılan korona virüse karşı tedbirlerini arttıran Büyükşehir Belediyesi, haksız fiyat artışı, fırsatçılığın ve halk sağlığını tehdit edecek unsurların oluşmasının önüne geçmek için denetimleri ara vermeden sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri Gaziantep Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü ile yaptığı ortak çalışmada market, eczane ve medikal olmak üzere toplam 171 işletmeyi ve bin 197 ürün denetledi. Konu ile ilgili uygunsuz olan işletmeler tespit edilerek 6502 sayılı kanunun 63. maddesi gereğince haksız fiyat artışıyla ilgili ceza uygulama yetkisi Ticaret Bakanlığı’na ait olduğu için düzenlenen tutanaklar bakanlığa elektronik ortamda gönderildi, 19 işletmeye cezai yaptırım uygulandı. Öte yandan İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs salgını için yayınlanan genelge kapsamında, Büyükşehir Zabıta ekipleri, halk sağlığını tehdit eden kaldırımlarda, iş yeri içinde, dışında, açık gıda, sebze ve meyve satan işletmeleri kontrol ederek karara uyulması, lokantalarda bulunan masalarının mesafesinin bir buçuk metre olması hususunda uyarıda bulundu, hijyen denetimleri yapıldı. Alıveriş merkezlerinin dezenfektesi denetlendi, genelgede belirtilen ve geçici süre kapatılan iş yerlerinin denetimleri sıklaştırıldı.

