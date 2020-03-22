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Gaziantep’te korona virüs mücadelesi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 22.03.2020 13:39 | Son Güncelleme

Gaziaantep’te korona virüs salgınına karşı yürütülen mücadele kapsamında dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları genişletilerek il genelinde insan yoğunluğunun fazla olduğu ana caddeler, parklar, meydanlar ve boş arazilerin tamamı 11 ekip, 15 araç ve 240 temizlik personeliyle temizleniyor.Çin’in Wuhan kentinde 12 Aralık tarihinde ortaya çıkan ve kısa süre içinde ülke sınırlarını aşarak küresel bir salgın haline dönüşen korona virüse karşı gerek uluslararası alanda gerekse ülke olarak önlemler artırıldı.

Gaziaantep’te korona virüs salgınına karşı yürütülen mücadele kapsamında dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları genişletilerek il genelinde insan yoğunluğunun fazla olduğu ana caddeler, parklar, meydanlar ve boş arazilerin tamamı 11 ekip, 15 araç ve 240 temizlik personeliyle temizleniyor.
Çin’in Wuhan kentinde 12 Aralık tarihinde ortaya çıkan ve kısa süre içinde ülke sınırlarını aşarak küresel bir salgın haline dönüşen korona virüse karşı gerek uluslararası alanda gerekse ülke olarak önlemler artırıldı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi de halkın sağlığını korumak ve virüsün bulaşma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına yoğunluk kazandırdı. Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı’na bağlı 11 ekip, 15 araç ve 240 temizlik personelinin yer aldığı çalışmalarda; Balıklı, Gaziler Caddesi, Mütercim Asım Caddesi, kale çevresi, Gazi Muhtar Paşa Bulvarı, Üniversite Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, Fevzi Çakmak Bulvarı, Kalyon Kavşağı, Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Milli Egemenlik Bulvarı, Nail Bilen Caddesi, Emek Kavşağı, Ali Nadi Ünler Bulvarı, Kardelen Kavşağı, Çetin Emeç Caddesi, Maarif Kavşağı, Atatürk Bulvarı, Ordu Caddesi, Bey Mahallesi, otobüs durakları ve banka ATM’leri insan sağlığına zarar vermeyen Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) onaylı ürünler ile dezenfekte edilip ilaçlandı.
Öte yandan büyükşehir 60 personeliyle insan kalabalığının fazla olduğu şehir genelindeki bütün kamu binalarında dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına düzenli aralıklarla devam ediyor.

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