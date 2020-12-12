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Gaziantep’te koronavirüs test noktası 7’ye çıkarıldı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 12.12.2020 12:19 | Son Güncelleme

Gaziantep’te belediyelerin il sağlık müdürlüklerine geçici olarak devrettiği 2 sosyal tesis ile birlikte korona virüs test noktası 7’ye çıkarıldı.Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü tanafından Şehitkamil ve Şahinbey Belediyeleri tarafından tahsis edilen 2 ayrı sosyal tesislerde PCR testi numune alım noktası kurularak hizmete sunuldu.

Gaziantep’te belediyelerin il sağlık müdürlüklerine geçici olarak devrettiği 2 sosyal tesis ile birlikte korona virüs test noktası 7’ye çıkarıldı.
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü tanafından Şehitkamil ve Şahinbey Belediyeleri tarafından tahsis edilen 2 ayrı sosyal tesislerde PCR testi numune alım noktası kurularak hizmete sunuldu. Gaziantep’teki 5 kamu hastanesinde yapılan korona virüs test noktası sayısı, Şehitkamil ilçesinde Merveşehir ve Şahinbey ilçesinde Kurbanbaba Sosyal Tesisleri’nde hizmet veren numune alım noktaları ille 7’ye çıktı. Kurulan test numune alım merkezlerinin yakınlarında bulunan Aile Hekimliklerine başvuru yapan ve yapılan muayene sonucunda test alınmasına karar verilen hastalar bu noktalara yönlendiriliyor.
Test alım noktalarına gelen hastalar Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi yönetim sürecinde kullanılan HSYS ( Halk Sağlığı Yönetim Sistemine) kaydedildikten sonra kovid-19 PCR testleri alınıyor. Alınan bu testler kısa süre içerisinde, uygun taşıma yöntemi ile İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı Halk Sağlığı Laboratuvarına ulaştırılıyor. Çalışılan numunenin pozitif çıkması durumunda aynı sosyal tesisler içinde hizmet veren filyasyon ekipleri tarafından daha kısa sürede temaslı tespiti yapılarak yeni bulaşmaları önleniyor.

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