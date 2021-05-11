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Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 242 kişiye ceza yazıldı

11.05.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 242 kişiye ceza yazıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 242 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Ekipler, dün sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 227, sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 15 kişiye idari yaptırım uyguladı.

Ayrıca, denetlenen 374 iş yerinde olumsuzluğa rastlanmadı.

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