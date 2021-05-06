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Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 247 kişiye idari yaptırım uygulandı

06.05.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 247 kişiye idari yaptırım uygulandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 247 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda, dün sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 199, sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 47 ve karantina hükümlerine aykırı davranan 1 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca, maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği belirlenen 501 kişi ise uyarıldı.

Denetlenen 347 iş yerinde olumsuzluğa rastlanmadı.

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