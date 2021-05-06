Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 247 kişiye idari yaptırım uygulandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 247 kişiye ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen denetimler devam ediyor.
Bu kapsamda, dün sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 199, sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 47 ve karantina hükümlerine aykırı davranan 1 kişiye idari yaptırım uygulandı.
Ayrıca, maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği belirlenen 501 kişi ise uyarıldı.
Denetlenen 347 iş yerinde olumsuzluğa rastlanmadı.
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