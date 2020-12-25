Gaziantep'te Kovid-19 vaka sayıları düşüyor

GAZİANTEP (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Gaziantep'teki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının yüzde 66 oranında düştüğünü açıklamasının ardından, kentte sevinç yaşanırken tedbir konusunda da kararlılık çağrısında bulunuldu.

Vali Davut Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki vaka sayılarının düşüşünü "Gazianteplilerin başarısı" diye nitelendirdi.

Herkesin kendini disipline ettiğinde ve kurallara uyulduğunda vaka sayılarının düştüğünün altını çizen Gül, şöyle konuştu:

"Dikkat etmediğimizde, tedbirleri gevşettiğimizde ise vakalar 1 hafta sonra yükseliyor. Dolayısıyla bunun düşüşünü de yükselişini de çok dikkate almamak lazım. Virüs tamamen yok olana kadar disiplinli yaşamımızın devam etmesi lazım. Gaziantepliler maske, mesafe ve temizlik kurallarına olabildiğince dikkat ediyor. Tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise bu noktada en önemli unsurun vatandaşın disipline olması ve koyulan genelgelerin hayata geçirilmesi olduğunu ifade etti.