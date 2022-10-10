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Gaziantep'te kurusıkı tabancaları dönüştürdüğü öne sürülen kişi yakalandı

10.10.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te kurusıkı tabancaları dönüştürdüğü öne sürülen kişi yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kurusıkı tabancaları dönüştürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Şehitkamil ilçesinde kurusıkı tabancaların gerçek tabancaya çevrildiği belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, 9 tabanca, 7 kurusıkı tabanca, 2 tüfek, 36 şarjör, 63 fişek, 4 matkap ve silah parçaları ile çevirmede kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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