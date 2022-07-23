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Gaziantep'te kurusıkı tabancaları dönüştürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı

23.07.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te kurusıkı tabancaları dönüştürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kurusıkı tabancaları gerçek tabancaya çevirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Şahinbey ilçesinde kurusıkı tabancaların gerçek tabancaya çevrildiği belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 4 fişek, muhtelif silah parçaları ile çevirmede kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep kurusıkı tabanca operasyon

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