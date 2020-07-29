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Gaziantep'te mezarlıkta bulunan el bombası imha edildi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 29.07.2020 10:05 | Son Güncelleme

Gaziantep'te mezarlıkta bulunan el bombası imha edildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesi aile mezarlığında bulunan el bombası uzman ekip tarafından fünyeyle patlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Değirmencik Mahallesi Mezarlığı'nda annesinin mezarını ziyaret eden Seydi Demir, işçilerin yaptığı temizliğe destek verdi. Demir, bu sırada bir musalla taşının yanında olan el bombasını fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı bomba imha ekibi geldi.

Ekiplerce alınan çevre güvenliğinin ardından el bombası fünyeyle kontrollü patlatıldı.

İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta ile bazı ilgililer bölgede incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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