Gaziantep'te minibüsün çarptığı öğrenci hayatını kaybetti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde minibüsün çarptığı lise öğrencisi yaşamını yitirdi.

GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Emine Cehan'a (15), okula giderken Gaziantep-Adıyaman kara yolunda plakası öğrenilemeyen minibüs çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Cehan'ı kentteki özel bir hastaneye kaldırdı.

Cehan, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



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