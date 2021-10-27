YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te minibüsün çarptığı öğrenci hayatını kaybetti

Gaziantep'te minibüsün çarptığı öğrenci hayatını kaybetti

27.10.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te minibüsün çarptığı öğrenci hayatını kaybetti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde minibüsün çarptığı lise öğrencisi yaşamını yitirdi.

GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Emine Cehan'a (15), okula giderken Gaziantep-Adıyaman kara yolunda plakası öğrenilemeyen minibüs çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Cehan'ı kentteki özel bir hastaneye kaldırdı.

Cehan, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sular çekildi, ortaya çıkan görüntü kahretti! Telef oldularSular çekildi, ortaya çıkan görüntü kahretti! Telef oldular
Ekim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacakEkim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacak
Gaziantep'te makilik alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındıGaziantep'te makilik alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 27 Ekim Çarşamba

İmsak
05:22
Sabah
06:43
Öğle
12:19
İkindi
15:19
Akşam
17:46
Yatsı
19:02

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler27 Ekim Çarşamba

Çelemler Eczanesi
Sehitkamil
Deniz Doğan Eczanesi
Sehitkamil
İstasyon Kibar Eczanesi
Sehitkamil
Koçer Eczanesi
Sehitkamil
Şahinler Eczanesi
Sehitkamil
Balcı Eczanesi
Sahinbey
Canlar Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kars'ta televizyona gizlenmiş uyuşturucuyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Kars'ta televizyona gizlenmiş uyuşturucuyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de muhtarlara seslendi:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de muhtarlara seslendi:

Bill Gates, Bodrum'u ziyaret etti

Bill Gates, Bodrum'u ziyaret etti

MKE Ankaragücü Somaspor maçının hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü Somaspor maçının hazırlıklarına başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.