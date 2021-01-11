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Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

11.01.2021 22:28 | Son Güncelleme:
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Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde iş yerinden hırsızlık yapıp motosiklet çaldıkları güvenlik kameralarınca tespit edilen 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde 3 motosiklet, 1 iş yerinden ve 1 açıktan hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliklerini tespit ettiği 5 şüpheliyi yakaladı ve çalınan 2 motosikleti ele geçirdi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, 2 şüphelinin bir motosikleti çaldığı anlar yer alıyor.

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