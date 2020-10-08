Gaziantep'te öğretmenle Mehmetçik el ele verip Esenler İlkokulunu yeniledi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Esenler İlkokulunda görevli 2 öğretmen, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı personelin desteğiyle okulu bakımdan geçirdi.

Mehmetçik, okulda görevli iki öğretmenle birlikte, ilçe merkezine 23 kilometre uzaklıkta, 12 anasınıfı ve 17 ilkokul öğrencisinin eğitim gördüğü Esenler Mahallesi İlkokulunda, hem tamirat hem de boya yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında eğitime başlanan okul, öğrenciler için hazırlandı. Okula konulan dezenfeksiyon aparatıyla öğrenciler hijyenik bir şekilde okula alındı.

Mehmetçik, okul duvarına Atatürk'ün Kocatepe'deki görselinin yer aldığı Türk Bayrağı resmi çizdi, Atatürk büstü de boyanarak yenilendi.

Esenler Mahallesi Muhtarı Ömer Tiken, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulun tamiratında, temizliğinde ve boyanmasında emeği geçen jandarma ekipleri ile öğretmenler Ebru Hakkoymaz ile Merve Çukur'a teşekkür etti.

