YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te öldürülen yakınının taziyesine katılan bir kişi tabancayla yaralandı

Gaziantep'te öldürülen yakınının taziyesine katılan bir kişi tabancayla yaralandı

06.08.2022 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te öldürülen yakınının taziyesine katılan bir kişi tabancayla yaralandı

Gaziantep'te öldürülen yakınının taziyesine katılan bir kişi tabancayla yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, silahlı saldırı sonucu ölen yakınının taziyesinde tabancayla vurulan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Şahinbey ilçesi, Perilikaya Mahallesi'nde 4 Ağustos'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ömer Turan'ın Akkent Mahallesi'nde bulunan Akşemsettin Sosyal Tesisindeki taziyesini kabul eden yakınlarından H.T'ye tabancayla ateş edildi.

Yaralanan H.T, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.

Polis olay yerinden kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Gaziantep'te öldürülen yakınının taziyesine katılan bir kişi tabancayla yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep'te ilkokula başlayacak 75 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye desteğiGaziantep'te ilkokula başlayacak 75 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye desteği
Eskişehir'de sağanak hayatı olumsuz etkilediEskişehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
İzmir'de düzenlenen operasyonda ilçe nüfus müdürünün de aralarında olduğu 5 kişi tutuklandıİzmir'de düzenlenen operasyonda ilçe nüfus müdürünün de aralarında olduğu 5 kişi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep silahlı saldırı yaralı

Gaziantep Namaz Vakitleri 7 Ağustos Pazar

İmsak
04:00
Sabah
05:32
Öğle
12:41
İkindi
16:29
Akşam
19:41
Yatsı
21:07
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisine benzin döktü! Ateşe vererek derisini eritti

Sevgilisine benzin döktü! Ateşe vererek derisini eritti

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Koşu yarışında zor anlar! Cinsel organı şortundan çıktı

Koşu yarışında zor anlar! Cinsel organı şortundan çıktı

Mezuniyet kutlaması herkesi şaşırttı! Kampüste çırılçıplak..

Mezuniyet kutlaması herkesi şaşırttı! Kampüste çırılçıplak..

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.