Gaziantep'te otomobil devrildi: 4 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’te otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Abdurrahman Doğan idaresindeki 27 UM 828 plakalı otomobil, Şahinbey ilçesi Özdemirbey Caddesi Tutluk mevkisinde devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki 3 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Dr. Ersin Aslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

​​​​​​​



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz