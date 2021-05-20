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Gaziantep'te otomobil devrildi: 4 yaralı

20.05.2021 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te otomobil devrildi: 4 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’te otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Abdurrahman Doğan idaresindeki 27 UM 828 plakalı otomobil, Şahinbey ilçesi Özdemirbey Caddesi Tutluk mevkisinde devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki 3 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Dr. Ersin Aslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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