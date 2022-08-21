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Gaziantep'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

21.08.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Hisar Mahallesi mevkisinde A.T (33) yönetimindeki 34 HT 0013 plakalı otomobil, aynı yöne seyir halindeki 16 yaşındaki Hasan K'nin kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Hasan K, kaldırıldığı Nurdağı Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü A.T. ve motosiklette yolcu olarak bulunan M.K'nin (18) hastanedeki tedavisi sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Nurdağı motosiklet

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