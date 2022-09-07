Gaziantep'te "POS tefeciliği" operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde POS cihazıyla tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri POS tefeciliği yapıldığı üzerine bir iş yerine operasyon gerçekleştirdi.
Adreste arama yapan ekipler, 4 POS cihazı, 54 bin 690 lira ile çok sayıda kredi kartı slip ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz