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Gaziantep'te "POS tefeciliği" operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

07.09.2022 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te "POS tefeciliği" operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde POS cihazıyla tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri POS tefeciliği yapıldığı üzerine bir iş yerine operasyon gerçekleştirdi.

Adreste arama yapan ekipler, 4 POS cihazı, 54 bin 690 lira ile çok sayıda kredi kartı slip ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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