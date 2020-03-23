Gaziantep'te Proton Hızlandırma ve Radyofarmasötik Üretimi Tesisi kuruluyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yerli ve milli imkanlarla kurulacak Proton Hızlandırma ve Radyofarmasötik Üretimi Tesisi Kurulumu Projesi için imza töreni düzenlendi.

Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) gerçekleştirilen törende konuşan Valisi Davut Gül, projenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) desteğiyle üniversite öncülüğünde hayata geçeceğini söyledi.

Tesisin yerli ve milli imkanlarla yapılacağını ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Yaklaşık bir yıllık süreçte gerek sunum yaparken gerek yetkili yerlere anlatırken bu projeye hepimiz inandık. Sayın Cumhurbaşkanımızın yerli ve milli sanayi oluşturmak konusunda bir hedefi vardı. Bunun en önemli ayaklarından biri de medikal sanayi. Gaziantep'in medikal alanda kümeleşmeyle ilgili hedefi vardı. Üniversitemizin öncülüğünde proje bunun ilk adımı olmuş oldu."

Gül, projenin Türkiye için önemine işaret ederek, "Yaklaşık 32 milyon liralık bir proje. Türkiye'de kalkınma ajanslarının bir seferde verdiği en yüksek miktara denk geliyor bu." dedi