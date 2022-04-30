Gaziantep'te ruhsatsız silah satışına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltı alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te av bayisinde ruhsatsız silah satılmasına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir av bayisinde ruhsatsız silah satıldığı bilgisi üzerine iş yerine operasyon düzenledi.
Yapılan incelemede ruhsatsız 10 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve 2 şarjör ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
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