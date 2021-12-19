Gaziantep'te sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde metil alkol zehirlenmesine bağlı olarak tedavi gören bir kişi daha hayatını kaybetti.
Nizip ilçesinde 13-15 Aralık tarihleri arasında sahte içkiden zehirlenen ve Devlet Hastanesi'nde tedavi görenlerden Y.T. hayatını kaybetti.
Böylelikle ilçede metil alkol zehirlenmesine bağlı olarak ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.
Nizip Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada ise "İlçemizde yaşanan sahte alkol zehirlenmesi olayları kapsamında 16 vatandaşımızın hayatı tehlike ile ilçemiz ve Gaziantep'teki hastanelere başvurmuştur. Bugün itibarıyla ölen kişi sayısı 6'ya yükselmiştir. 3 vatandaşımızın ise hastanelerde tedavisine devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.
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