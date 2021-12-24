YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle tedavi gören kadın öldü

Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle tedavi gören kadın öldü

24.12.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle tedavi gören kadın öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadın yaşamını yitirdi.

Düztepe Mahallesi'nde önceki gün alkol alan 38 yaşındaki bir çocuk annesi Hatice M, zehirlenme şüphesiyle ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Hatice M'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Hülya Avşar'a laf söyleyenin ayağını ısırırım!""Hülya Avşar'a laf söyleyenin ayağını ısırırım!"
PARTNERSeranay'dan sonra AleynaSeranay'dan sonra Aleyna
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gaziantep'te spor tesislerinin toplu açılış töreninde konuştu:Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gaziantep'te spor tesislerinin toplu açılış töreninde konuştu:
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep sahte içki

Gaziantep Namaz Vakitleri 24 Aralık Cuma

İmsak
06:08
Sabah
07:35
Öğle
12:35
İkindi
15:05
Akşam
17:25
Yatsı
18:47

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler24 Aralık Cuma

Altınay Sağlık Eczanesi
Sehitkamil
Elgin Eczanesi
Sehitkamil
Gürel Eczanesi
Sehitkamil
Kayaönü Eczanesi
Sehitkamil
Toy Eczanesi
Sehitkamil
Derya Atay Eczanesi
Sahinbey
Dilay Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Vodafone Hediye Çarkı'nda hediye seçme dönemi başlıyor

Vodafone Hediye Çarkı'nda hediye seçme dönemi başlıyor

Sakarya ve Kocaeli, kar yağışının ardından beyaza büründü

Sakarya ve Kocaeli, kar yağışının ardından beyaza büründü

Beşiktaş, Göztepe'yi konuk edecek

Beşiktaş, Göztepe'yi konuk edecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.