Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle tedavi gören kadın öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadın yaşamını yitirdi.

Düztepe Mahallesi'nde önceki gün alkol alan 38 yaşındaki bir çocuk annesi Hatice M, zehirlenme şüphesiyle ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Hatice M'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.



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